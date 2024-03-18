رحلة كفاح وانتصار.. قصة أميمة السيسي مع مرض السرطان وصولاً للأم المثالية بالمنوفية

نالت أميمة طلعت السيسي، 64 عامًا، لقب الأم المثالية بمحافظة المنوفية، وهي أرملة منذ 15 عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، وتعمل مدير إدارة الكلية التكنولوجية بقويسنا، ولديها ثلاثة أبناء: الابن الأكبر حاصل على بكالوريوس صيدلة، والثاني بكالوريوس هندسة، والابنة الثالثة بكالوريوس طب أسنان.

تزوجت أميمة في سن السابعة والعشرين عام 1987 من معلم بإحدى المدارس، وبدأت رحلة المعاناة قبل 15 عامًا عندما أصيب زوجها باضطراب مناعي وتوفي تاركًا لها ثلاثة أطفال.

رحلة كفاح وتحدٍ:

بعد وفاة زوجها، واجهت أميمة تحديات كبيرة في تربية أبنائها ورعايتهم. واصلت العمل بجدّ لضمان حصولهم على التعليم المناسب، حتى تخرج ابنها الأكبر من كلية الصيدلة، وابنها الثاني من كلية الهندسة، وابنتها الثالثة من كلية طب الأسنان.

الصبر والإيمان:

لم تستسلم أميمة للصعاب، بل واجهتها بصبر وإيمان. فخضعت للكشف الطبي بعد شعورها بأعراض مرضية، واكتشفت إصابتها بسرطان الثدي، وواجهت المرض ببسالة، وخضعت لعملية استئصال الثدي الأيسر، ثم للعلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني.

انتصار على المرض:

بفضل صبرها وإيمانها وعزيمتها، انتصرت أميمة على مرض السرطان، وواصلت تربية أبنائها ورعايتهم حتى تخرجوا جميعًا وحصلوا على شهادات جامعية.

عطاء مستمر:

لا تزال أميمة تقدم عطاءها كأم مثالية، وتشكر الله تعالى على نعمه وتثابر في تربية أبنائها ورعايتهم، وتعتبر قصة أميمة نموذجًا ملهمًا للصبر والتحدي والإيمان، وقصة نجاح في تربية الأبناء لتحقيق حياة كريمة.