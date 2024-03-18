ضبط مصنعين لتصنيع المخلل بدون ترخيص في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس على زيد حملة تموينية أسفرت عن ضبط 2 طن مخلل و500 كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.