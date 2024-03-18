طلب إحاطة لوقف إعلانات صندوق مكافحة الإدمان على الفضائيات

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب توجيهه إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قال فيه، إننا نشاهد على شاشات الفضائيات التليفزيونية إعلانات ممولة من صندوق مكافحة الإدمان، ولكن على أرض الواقع نجد انتشار حالات إدمان وتعاطي المخدرات في كافة قرى مصر وانتشار العديد من المستشفيات الخاصة التي تهدف للربح ولا يوجد مراكز علاج إدمان متخصصة بكل محافظة ولا نلمس أي دور للصندوق في توعية المواطنين على أرض الواقع ولا زيارات ميدانية ولا ندوات

وطالب " العمدة " من وزيرة التضامن الاجتماعي تغيير سياسة الصندوق وتوجيه الإنفاق للتفاعل مع المواطنين مباشرة مع ضرورة وجود مكاتب فعالة للصندوق بالمحافظات ولا تكون مجرد تمثيل صوري لا دور له وإيقاف الحملات الإعلانية التي لا طائل منها ولا تقوم بأي دور في توعية الشباب.

كما طالب النائب عصام العمدة من الحكومة تفعيل دور مختلف مؤسسات الدولة والوزارات المعنية والجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام بتنظيم عدد من الندوات داخل الجامعات ومختلف مواقع العمل والانتاج للتوعية بمخاطر المخدرات، مؤكداً ضرورة القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر سلبياً على شباب مصر.