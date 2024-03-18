21 لاعبًا في مران منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

شارك في مران منتخب مصر ٢١ لاعبا هم ٢١ لاعبًا هم محمد أبو جبل ومحمد عواد و المهدي سليمان ومصطفي شوبير ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي و أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور و أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف ومحمد الشامي، كما شارك الثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف عقب إنضمامهم للمعسكر اليوم.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.