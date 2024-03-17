اقرأ غدًا في «البوابة».. قمة مصرية أوروبية فى القاهرة لتعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 18 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة مصرية أوروبية فى القاهرة لتعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

إسرائيل تكثف هجماتها على قطاع غزة

دعوات أممية للتخلى عن الهجوم على رفح باسم الإنسانية

مصرتدين تواصل اعتداءات جيش الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين

ضغوط على تل أبيب للقبول باقتراح حماس لوقف إطلاق النار بغزة

65 نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية

مقتل ً 16جنديا جنوب نيجيريا.. ودعوات للتحقيق وضبط النفس

مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بفرض عقوبات تعلى إسرائيل لعدم امتثالها لمحكمة العدل

غارات إسرائيلية تستهدف مستودع أسلحة فى سوريا