برلماني: حصار الاحتلال لقطاع غزة أفرز أزمة إنسانية كبيرة

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به مصر مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة دليل على الدور التاريخي التي تقوم به مصر في إطار دعم الأشقاء.

وأضاف عثمان، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن مصر لم تتأخر لحظة عن مساعدة الأشقاء، كما أنه كانت على الدوام خير داعم وسند ومع ذلك فهي أكثر الدول التي تطالب بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المساعدات أصبحت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات، وأن سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة أفرزت أزمة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر.