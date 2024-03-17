خاص.. عبد الباسط حمودة يكشف كواليس غناء تتر مسلسل "المعلم"

كشف الفنان عبد الباسط حمودة كواليس أداء وغناء تتر ورباعيات الداخلية لمسلسل "المعلم" بطولة مصطفي شعبان ومجموعة من النجوم.

وقال “حمودة”، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": اختار مشاركتي في تتر واحد فقط سنويا أو ممكن ألا اقبل تترات اطلاقا بسبب أنها لا تناسبني أو لا تشبهني وهذا حقي.

وتابع: اما عن تتر مسلسل "المعلم " فهو مسلسل كبير ولنجم محبوب ومعه مجموعة كبيرة من النجوم، بالإضافة إلى أنه دائما ما يقدم مصطفي شعبان دراما هادفة ولذلك وافقت على مشاركتي في تتر المسلسل ورباعيات الغنائية داخل المسلسل، وتواصل معي الفنان مصطفي شعبان وشكرني على مشاركتي في تتر المسلسل.

وأضاف عبد الباسط حمودة: شاركت في تتر مسلسل "المعلم" ولم أشارك هذا العام في غيره ورفضت تترات اخري بسببه.. متابعا: اقتصر جدا في المشاركة بتترات المسلسلات، شاركت على سبيل المثال في تتر " مسلسل ماما في القسم" وأيضا تتر مسلسل "قمر".

وتعد أغنية المسلسل أحدى نجاحات العمل الدرامي حيث انها تعبر عن أحداثه من خلال تتر أغنية المسلسل، ودائما الأعمال الدرامية الكبيرة تهتم بأغاني تتر مسلسلها واختيار المطرب الذي يقوم بالغناء لتتر المسلسل لجذب المشاهدين له.