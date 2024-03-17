أفنان بركات منسقا لجامعة القناة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتورة افنان بركات مدرس إدارة الأعمال المساعد بشعبة اللغة بكلية التجارة على اختيار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي لها لتكون منسق الجامعة لدى الصندوق.

وأكد “مندور”، حرص الجامعة الدائم على دعم علمائها وباحثيها وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة للنهوض بقدراتهم و تنمية مهاراتهم للوصول الى الصدارة وتبوق الاماكن القيادية على مستوى الجامعات المصرية

كما قدم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث التهنئة للدكتورة افنان بركات مشيدا بامكانيتها وخبرتها الواسعة في مجال ريادة الأعمال وتسويق المشروعات، بالإضافة الي تدريب توجية الباحثين والطلاب في مشروعاتهم ونشاطها الملحوظ وقدرتها على التعامل مع الطلاب وشخصيتها التي تظهر في نجاح المهام الهامة والكبيرة التي تنسب لها.

هذا وقد أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن اختيار منسقين للصندوق في الجامعات المصرية، مؤكدا أنه يتمتع منسقو الصندوق بخبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، وهم على استعداد دائم لتقديم الدعم والتوجيه للطلاب المبدعين والموهوبين.

وطالب الباحثين والطلاب المبدعًين والموهوبين بعدم التتردد في التواصل مع منسقي الصندوق، فقد تكون فرصتهم لتحويل أفكارهم إلى واقع حقيقي.