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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: وقف حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم، موضحاً بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من إنخفاض مستوى الرؤية .

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

وأكد أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول.

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IMG-20240317-WA0038
IMG-20240317-WA0037
IMG-20240317-WA0037
غلق حركة الملاحة الجوية وقف حركة الملاحة النهرية عاصفة ترابية أخبار محافظة أسوان