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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتجاوز 73%

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية
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أفادت لجنة الانتخابات الروسية أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 73.33٪ في اليوم الثالث والأخير.

وفي الساعة 16.03 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة 70.01٪،  وفي الساعة 12:52 بتوقيت موسكو، كانت نسبة المشاركة في البلاد بأكملها 65٪، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس أربعة مرشحين على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، ويبلغ عدد الناخبين في روسيا حوالي 112 مليون ناخب، بينما يوجد حوالي مليوني ناخب في الخارج.

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