صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب تحذيرات الطقس

أفاد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، بأن المستشفيات والمرافق الصحية تخضع لرقابة مستمرة، وذلك نتيجة تكليف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتأهب القطاع الصحي على خلفية التحذيرات من سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تعمل بانتظام وتتواجد على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الطبية في كافة أنحاء المحافظة وأكد على استقرار الخدمات الصحية المقدمة، مع عدم وجود أي تغيير في مستويات الخدمة، والحفاظ على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفر مخزون كافٍ في بنوك الدم

يذكر أن مديرية الصحة في سوهاج قد اتخذت إجراءات الاستعداد يوم السبت الماضي، تماشياً مع قرار المحافظة بزيادة مستوى الاستعداد في جميع الإدارات والهيئات استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة.