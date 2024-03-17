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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خالد يوسف: أفلام "حين ميسرة" و"دكان شحاتة" و"هي فوضى" الأقرب لي

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
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أكد المخرج خالد يوسف أن الفيلم الأقرب له حين ميسرة، ودكان شحاته، وهي فوضى، ويأتي بعدهم فيلم "الريس عمر حرب".

وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد الانتهاء من تسليم نسخة الفيلم لم يراه مرة أخرى، مؤكدا أنه يستمع لأقاويل بعض النقاد بشأن الأعمال السينمائية التي يقدمها.

وأشار إلى أنه يرفض الرقابة على الأعمال السينمائية، ولابد أن تكون الرقابة فقط وفقًا للتصنيف العمري.

وتابع: أدنت نفسي لفترات طويلة حتى لا يتم كشف أحد أصدقائي، موضحًا أن هذا ليس ادعاء ولكنه الحقيقة، ودائمًا ما يدافع عن أفكاره وأفلامه، ويمتلك القدرة للحصول على كافة حقوقه.

المخرج خالد يوسف حين ميسرة ودكان شحاته وهي فوضى الريس عمر حرب