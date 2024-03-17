حسام موافي يوضح معنى قول الله "وأما بنعمة ربك فحدث"

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن شهر رمضان ليس لمشاهدة المسلسلات وتنظيم العزومات، مشيرا إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي»، معلقا: امتداد الأرض هنا يعني كرويتها.

وبشأن قوله تعالى: «وأما بنعمة ربك فحدث»، أوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس المقصود بالآية الحديث عن النعمة، ولكن المقصود هنا الحديث عن نعمة القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى المراد أي حدث أيها الرسول نفسك والناس بالقرآن.

وتابع موافي أن «التبلد» على نعمة الله تعالى للفقير أمر طبيعي لكن على الميسور حاله كارثة ومصيبة، معلقا: طول ما أنت قاعد حدث نفسك عن نعمة الله وقول الحمد لله.