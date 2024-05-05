القوى العاملة بالقليوبية: توفير 21 فرصة عمل شاغرة

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، اليوم الأحد، توافر 21 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف، حيث جرى الإعلان مؤخرًا عن عدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، 21 فرصة في شركتين للغازات والملابس الجاهزة في العبور وشبرا الخيمة بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف كالتالي:

شركة جودكو للغازات بالعبور

مدير مالي خبرة 10 سنوات

محاسب خبرة 5 سنوات

أمين مخازن 3 سنوات خبرة

2 فني شحن سنتين خبرة

فني ميكانيكا.

على أن يكون المؤهل عالي ومتوسط حسب كل وظيفة والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب حسب المقابلة.

شركة تيكر للملابس الجاهزة بشبرا الخيمة

5 عامل إنتاج

5 عامل تعبئة

5 عامل سنجر والراتب حسب المقابلة والفرص مناسبة لجميع المؤهلات.

أشارت المديرية، أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأوضحت أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.