قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة سوهاج مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتم تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث.

كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بمحافظة سوهاج للتأكد من مدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بعناصر الحراســـات المشـــددة لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات المحتمل حدوثها ,

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن. وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة المدارس والجامعات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بالمدارس بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بمحافظات دمياط والقليوبية وسوهاج , كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بجامعة دمنهور , تضمنت الندوات إلقاء الضوءعلى التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

وخلال الفعاليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وإرتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى. واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين.

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