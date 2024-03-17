مسؤول أممي: نثمن نجاح أول تجربة للممر البحري في إيصال المساعدات لغزة

ثمن رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم أبوسعيد نجاح أول تجربة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة. وقال أبوسعيد ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) من جنيف ـ إن " إجراءات الممرات البحرية والمائية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في شمال غزة ناجحة وبالتالي سيتم إرسال باخرة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة "

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الاعتماد على الممرات البحرية لإيصال المساعدات إلى غزة خاصة في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال على الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جادة لفتح الممر البحري "رقم 96" في شمال القطاع.

وأكد أبوسعيد على الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتلبية كافة احتياجات أهالي القطاع التي من بينها سعيها الدؤوب لفتح العديد من الممرات البحرية والبرية وإيصال المساعدات الإنسانية للحد من معاناة الشعب الفلسطيني.

