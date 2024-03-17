الدورى الفرنسى.. ستاد بريست يتعادل مع ليل بهدف لكل فريق

انتهى لقاء فريق ستاد بريست، أمام ضيفه ليل، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء هدفى اللقاء عن طريق اللاعب جوناثان دايفيد لصالح فريق ليل فى الدقيقة الـ 69، بينما جاء هدف التعديل لأصاحب الأرض عن طريق اللاعب مارتن ساتريانو فى الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء.

هذا التعال اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد ستاد بريست 47 نقطة احتل بها وصافة ترتيب الدورى الفرنسى، بينما اصبح رصيد ليل 43 نقطة احتل بها المركز الرابع.