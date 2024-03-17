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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يعقد جلسة مع عبدالله السعيد

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبدالله السعيد لاعب الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وعبد الله السعيد بشأن بعض التعليمات الفنية والأدوار المطلوبة من اللاعب خلال الفترة المقبلة، في حضور كل من أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وفي سياق متصل عقد  أحمد مجدي المدرب المساعد جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري  مهاجم الفريق، وطالبه خلالها بالتركيز داخل الملعب وأكد له على ثقة الجهاز الفني في قدراته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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