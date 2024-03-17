الدورى الإيطالى.. نوسلين يقود هيلاس فيرونا لمواجهة ميلان

أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ميلان، بعد قليل على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق هيلاس فيرونا كالتالى:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: فابيان كونتونز، دييغو كوبولا، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.

خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، توماس سوسلوف، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.

خط الهجوم: تيجاني نوسلين.



ويقع فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق ميلان وصافة جدول الكالتشيو برصيد 59 نقطة.