الأنبا إبراهيم إسحٰق يترأس قُداس أحد الرفاع بالكلية الإكليريكية

ترأَّس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندريّة للأقباط الكَاثُوليك، اليوم الأحد، قُدَّاسَ أحَدِ الرِّفاع بالكُلِّيَّةِ الإكْليريكِيَّةِ بالمعادي. وكان في ٱستِقبالِهِ الأبُ بيشوي رَسمي، عميد الإكليريكيّة، وسائرُ الآباء أعضاء مَجلِس الإكليريكيّة.

وأعرَبَ الأنباء إسحق، عن رَغبتِه الشَّديدة في لِقاءٍ أبويّ بشمامِسَةِ الإكليريكيّة، لأنَّ الإكليريكيّةَ قَلبُ الكَنيسةِ النَّابِض. كما تحدَّث عن أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ الّذي عليه أن يحيا بأمانة مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم مِن تكوين. كما أكَّد أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن. كما رحَّبَ غِبطَتُهُ بالأُخت جريس لٱنضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزّيارة، والّذين يقدّمون خدمات جليلة للإكليريكيّة.

في ختامِ القُدَّاس، أعربَ الأبُ بيشوي رَسمي عن مشاعِرِ الفَرَحِ والشُّكرِ والٱمتنان لصاحِبِ الغِبطَة لأجلِ ٱفتقادِه أبناءِه