تكريم نائب مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر لبلوغه سن المعاش.. صور

أقامت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، احتفالية لتكريم نائب مدير المكتبة لبلوغه سن المعاش القانونية، وذلك بحضور جمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والحزبية والمجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر، وقيادات بيت الشعر وأسرة المكتبة.

وأوضح محمد حساني علي، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم الأحد، أنه تم تكريم "طارق عبد الكريم" نائب المدير السابق لبلوغه سن المعاش القانونية فى جو يسوده المحبة والوفاء، وتأكيدا على الدور الذي قدمه المحتفى به من أجل الارتقاء بدور المكتبة الثقافى برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وتحت إشراف الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة.

وتم خلال الحفل، تقديم الدروع والهدايا العينية من أسرة المكتبة والعاملين والزملاء، كما قدم حسين القباحي درع بيت الشعر بالأقصر، ودرع حزب مصر الحديثة قدمه اللواء أحمد أبوزيد، وهدية تذكارية من مركز المؤتمرات الدولية بالأقصر قدمته ثناء عبده العريان، ومحمد عباس المدير السابق للمكتبة، حيث عبر الجميع والعاملين بالمكتبة عن امتنانهم وتقديرهم بتقديم الدروع والهدايا التذكارية فى جو من الود والاحترام والإخاء والمحبة متمنيين دوام التوفيق والسداد للمحتفى به فى حياته الجديدة.

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