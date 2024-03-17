مصرع 21 شخصا وإصابة 38 آخرين جراء حادث مروري بجنوب أفغانستان

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 38 آخرون إثر وقوع حادث مروري على طريق سريع في جنوب أفغانستان.



وذكرت إدارة النقل في إقليم هلمند الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم /الأحد/ - أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة "جيريشك" بإقليم هلمند على طريق سريع رئيسي يربط بين إقليم "قندهار" الجنوبي وإقليم "هيرات" الواقع غربي البلاد.



من جهته، كشف مسؤول بإدارة النقل في هلمند أن دراجة بخارية اصطدمت بحافلة ركاب؛ ما أدى إلى اصطدام الحافلة بصهريج وقود على الاتجاه المعاكس من الطريق، مضيفا أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.



تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1600 شخص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 4000 آخرين بسبب حوادث الطرق في أفغانستان خلال الأشهر العشرة الماضية، وفقًا للمديرية العامة لشرطة المرور في البلاد.