بعد طلبه هدنة خلال أولمبياد باريس.. بوتين لـ«ماكرون»: توقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة إقامة أولمبياد باريس 2024، قائلًا: عليه أولا وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح.

الجدير بالذكر أن، حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك ردًا على دعوة ماكرون إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء إقامة دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

كما قالت زاخاروفا إنه كان يتعين على ماكرون اقتراح وقف إطلاق النار أيضا على أطراف الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه سيُطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس، وذلك في مقابلة من باريس بثها التلفزيون الأوكراني ونشرتها صحفية أوكرانية على قناتها على موقع يوتيوب أمس السبت.

وقال ماكرون متحدثًا من خلال مترجم: "نطالب بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية. يتعين على الروس أن يفعلوا ذلك، وهذا ما كان يحدث دائمًا". وأضاف ماكرون بالفرنسية "سوف يتم طلب ذلك".