طبيب التغذية فى الأهلي يطالب اللاعبين بالالتزام ببرنامج رمضان خلال الإجازة

شدد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اللاعبين بضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي بشهر رمضان خاصة خلال فترة الاجازة ويتضمن البرنامج مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات، خاصة مع طول ساعات الصيام.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة فى الدوري التي خسرها الأهلي 3-4 ، وحصل المارد الأحمر بداية من أمس السبت على راحة 7 أيام خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته في في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني، وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من موريشيوس أحمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.