صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول فى موقعة مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم نحو ملعب "أولد ترافورد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يحل ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

ومن المتوقع أن يدفع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول بمحمد صلاح، من بداية اللقاء، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، ومشاركته الجيده فى مواجهة سبرتا براج في الدوري الأوروبي وتمكنه من تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.