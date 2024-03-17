وزير الدفاع البريطاني يلغي زيارة لمدينة أوديسا الأوكرانية بسبب تهديد صاروخي روسي

ألغى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس زيارة إلى مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا؛ بسبب تهديد صاروخي روسي.



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن أن طائرة تابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني كانت تقل شابس في رحلة ذهابا وإيابا إلى بولندا في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تعرضت للتشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء طيرانها فوق منطقة كالينينجراد الروسية، بحسب صحيفة /تلجراف/ البريطانية.



واضطر وزير الدفاع البريطاني إلى إلغاء الزيارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن حذرته المخابرات البريطانية من أن الروس أصبحوا على علم بخطط سفره، بحسب مصدر مقرب من شابس.