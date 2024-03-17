طوال شهر رمضان.. انطلاق مبادرة "الدين وعلوم الحياة"بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق فعاليات مبادرة الدين وعلوم الحياة طوال شهر رمضان الكريم، بمشاركة جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يُنظم للمبادرة، مركز إعداد القادة بالجامعة بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

يحاضر بالمبادرة - الدكتور أشرف السعيد مدير الدعوة بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

والدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة.

يشرف على المبادرة الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح وكلاء مركز إعداد القادة، وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.