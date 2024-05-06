تداول 6 الآف طن بضائع عامة ومتنوعة و411 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 411 شاحنة و40 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 211 شاحنة و 33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 200 شاحنة و7 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة أمل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3250 طن بضائع و305 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1255 راكب بموانيها.

