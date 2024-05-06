التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من علو بالشرقية

قررت نيابة ههيا اليوم التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثاني بناحية شارع السوق بمركز ههيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رضا محمود" 44 عاما عامل مقيم بمركز كفر صقر، مصابا بنزيف بالمخ وكسر في الذراع الأيسر وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى الطابق الثاني بناحية شارع السوق بمركز ههيا.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.