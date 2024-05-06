ads
الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من علو بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة ههيا اليوم التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثاني بناحية شارع السوق بمركز ههيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رضا محمود" 44 عاما عامل مقيم بمركز كفر صقر، مصابا بنزيف بالمخ وكسر في الذراع الأيسر وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى الطابق الثاني بناحية شارع السوق بمركز ههيا.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

إثر سقوطه من علو التصريح بدفن جثة التصريح بدفن جثة عامل التصريح بدفن الطابق الثاني