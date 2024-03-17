طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وانخفاض في درجات الحرارة

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد 17 مارس، تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة على طول سواحلها، وسط انخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 17 درجة مئوية، وسرعة رياح 20 كم/ ساعة، وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة بنسبة 15%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، في بيان لها منذ قليل، مؤكدة سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرفة من البلاد، وأجواء باردة تسيطر على أغلب الأنحاء.

وأكمل ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتسيطر الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وتستمر هذه الأجواء الماطرة حتى يوم الثلاثاء.

ومن جانبه اعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من صباح أمس السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.

ورفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.