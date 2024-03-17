ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زلزال بقوة 5.4 يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية

فوكوشيما اليابانية
فوكوشيما اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.4 درجة ضرب مقاطعة فوكوشيما في وقت مبكر من اليوم، لكن لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت الهيئة - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، إن الزلزال، الذي وقع الساعة 6:17 صباحا، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني من أصل 7 درجات في بلدات من بينها فوتابا وأوكوما، وكان مركز الزلزال قبالة فوكوشيما وعلى عمق حوالي 50 كيلومترا.

وأضافت أنه لم يتم اكتشاف أي خلل في محطتي فوكوشيما دايتشي وفوكوشيما دايني النوويتين، وفقا لمشغلهما، شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة.

وجاء الزلزال الأخير في أعقاب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع في فوكوشيما يوم الجمعة سجل أقل من 5 درجات.
 

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية زلزال فوكوشيما تسونامي