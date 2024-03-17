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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

دهسها قطار.. دفن جثة طفلة عثر عليها أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة فتاة ماتت دهسا تحت عجلات قطار بمزلقان الضبعي بالعياط، وذلك عقب مناظرة جثمانها وورود تقرير من مفتش الصحة بفحصها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.


بدأ الحادث بإشارة تلقاها مأمور مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار وأسفر عن وقوع ضحايا، بمزلقان الضبعي بدائرة المركز.


انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن قطارًا دهس طفلة تدعى "فاطمة.ع"4 سنوات مما أسفر عن وفاتها.


تم نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دهسها قطار مصرع طفلة العياط