دهسها قطار.. دفن جثة طفلة عثر عليها أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة فتاة ماتت دهسا تحت عجلات قطار بمزلقان الضبعي بالعياط، وذلك عقب مناظرة جثمانها وورود تقرير من مفتش الصحة بفحصها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.



بدأ الحادث بإشارة تلقاها مأمور مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار وأسفر عن وقوع ضحايا، بمزلقان الضبعي بدائرة المركز.



انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن قطارًا دهس طفلة تدعى "فاطمة.ع"4 سنوات مما أسفر عن وفاتها.



تم نقل الجثة إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.