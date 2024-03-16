أحمد حجازي يقود اتحاد جدة للفوز على الفتح بالدوري السعودي

قاد النجم المصري أحمد حجازي، فريقه اتحاد جدة للفوز على الفتح برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك حجازي في المباراة أساسيًا، ولعب اللقاء حتى نهايته، وارتدى شارة قيادة العميد، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.

افتتح سالم النجدي التهديف في اللقاء مبكرًا، بهدف وضع به الفتح في المقدمة في الدقيقة السادسة من صناعة سعيد خالد باعطية.

وأدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل للنمور بهدف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله فيليبي جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من صناعة الفرنسي نجولو كانتي، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد الغامدي هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 64، ليرد عليه سعد الشرفاء بهدف للفتح بعد مرور دقيقتين فقط.

وسجل حمدالله رابع الأهداف في الدقيقة 74، قبل أن يحصل زميله مد الله العليان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، ليكمل رفاق أحمد حجازي المباراة بنقص عددي.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المرتبة التاسعة.