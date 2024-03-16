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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

23 مارس.. الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تقيم حفل إفطار المحبة السنوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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‏تقيم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، حفل إفطار المحبة السنوي، ‏‏تحت شعار (في حب الله والوطن) وذلك برعاية الدكتور القِس عزت شاكر راعي الكنيسة ، وذلك يوم السبت ٢٣ مارس ، بشارع أبو داود الظاهري مدينة نصر .

ومن المقرر أن يشارك بالحضور الدكتور القس  أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية  كما من المقرر أيضا أن يشارك الحضور عدد من قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية، ونخبة من القيادات الدينية المسيحية والإسلامية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر حفل إفطار المحبة السنوي في حب الله والوطن الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية الدكتور الق س عزت شاكر راعي الكنيسة