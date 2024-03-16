الخارجية الروسية: الغرب يطرد الدبلوماسيين الروس لعرقلة التصويت في الخارج

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية تطرد دبلوماسيين روس في محاولة لعرقلة التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج روسيا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها: "لم تدخر جميع الدول الغربية جهدا لتقليل عدد دبلوماسينا قبل انتخاباتنا على أمل تعطيل التصويت".

وبحسب زاخاروفا، فإن الدبلوماسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم حتى يتمكن المواطنون الروس من المشاركة في التصويت في الخارج، وأكدت: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتنظيم التصويت في مراكز الاقتراع [في الخارج]".

وكان مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، قد حدد رسميا يوم 17 مارس 2024 يوما للانتخابات الرئاسية، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد ذلك أن التصويت سيجرى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات الأوكرانية كثفت أعمالها وهجماتها ضد المرافق المدنية الروسية، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية بهدف التماس المزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الإخبارية الروسية عن بيان الوزارة، اليوم السبت، أن "من الواضح أن النظام في كييف كثف أنشطته وهجماته التي وصفها "بالإرهابية" بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه لرعاته الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة".

وأضاف البيان أنه يتم تسجيل كافة محاولات التأثير على عملية التصويت عبر أساليب إرهابية، وسيتم التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ادانت بشدة "الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية"، موضحة أن "القصف المستمر الذي تنفذه القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في بلدنا يهدف إلى تعطيل عملية التعبير عن إرادة الشعب وتخويف السكان المدنيين وحرمانهم من فرصة التصويت ب الانتخابات الرئاسية الروسية".