الجيش السوري يعلن عن عمليات نوعية ضد الإرهابيين في ريفي إدلب وحلب

أعلن الجيش السوري اليوم عن تنفيذه لعدة عمليات عسكرية نوعية بالتعاون مع "الطيران الروسي" ضد مواقع الجماعات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب.

وتهدف هذه العمليات إلى الرد على الخروقات والاعتداءات المتكررة التي تشنها تلك الجماعات على القرى والبلدات السورية الآمنة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الجيش أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل لمواقع الإرهابيين ومقراتهم، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.

وأشار البيان إلى رصد تحركات الإرهابيين في العديد من المواقع بريف إدلب، واستهدافهم بواسطة الطيران المسير.

وتؤكد هذه العمليات على عزم الجيش السوري على التصدي للإرهاب وحماية المدنيين السوريين من أي تهديدات.