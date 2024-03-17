اليوم.. القرعة الإلكترونية العلنية لـ327 وحدة سكنية بطور سيناء

تُجرى في العاشرة من صباح اليوم الأحد، القرعة الإلكترونية العلنية لعدد 327 مواطنا والذين قاموا بسداد باقي مقدم الحجز ( كاش وتقسيط) وذلك في الصالة المغطاة باستاد مدينة طور سيناء.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، قد أعلنت عن استقبال المواطنين الراغبين في السداد بنظام الفوري (كاش) فقط، المنطبق عليهم شروط وضوابط الإسكان الاجتماعي فيئتي (الأعمال الحرة والشرطة والقوات المسلحة)، اعتبارًا من الأحد 15 أكتوبر 2023 وحتى 19 من نفس الشهر لمدة خمسة ايام فقط، وذلك بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بينما الراغبون في السداد بنظام التقسيط سيتم استقبالهم بإدارة الإسكان بديوان عام المحافظة لإنهاء الإجراءات وفي نفس المدة الزمنية سالفة الذكر.

وكانت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طور سيناء، قد أعلنت بدء تلقي طلبات تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط وضوابط الإسكان الاجتماعي فيئتي (الأعمال الحرة والشرطة والقوات المسلحة)، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتعليمات السكرتير العام للمحافظة.

وأشارت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء في بيان لها أن عدد الوحدات المتوفرة 327 وحدة، والمقرر تخصيصها، لافتة إلى أن الأولوية في التخصيص من المنطبق عليهم الشروط والضوابط للسداد الفوري لكامل قيمة الوحدة السكنية والتي تبلغ 377661 جنيها. على أن يتم تقديم الطلب والسداد اعتبارا من الخميس 31 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2023 ولمدة اسبوعين.