يمامه: حزب الوفد بيت الديمقراطية الحقيقية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة على قلب رجل واحد، ولا صحة إطلاقا لوجود خلافات وأزمات داخلية بين قياداته وأعضائه.

وأكد يمامه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الحزب يعكف حاليًا على الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بانتخابات اللجان العامة بالمحافظات، ليواصل الحزب تعزيز استقراره السياسي وتحقيق تطلعات وطموحات اعضائه.

وأشار إلى أن انتخابات اللجان سابقة ديمقراطية فريدة تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن الديمقراطية الصحيحة والسليمة، وتؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الوفد سيظل الحزب المؤمن بالديمقراطية وهو بيت الديمقراطية الحقيقية.