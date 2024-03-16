عدلي القيعي مهدد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز

أصبح عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي ومقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي، مهددا بالحبس بسبب هجومه على ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، حيث حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 19 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة القيعي، في سب وقذف ممدوح عيد.

وكشف كريم غراب، محامي ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز في تصريحات خاصة تفاصيل أولى جلسات محاكمة عدلي القيعي، قائلا: الجلسة يوم 19 مارس وهى دعوى سب وقذف من ممدوح عيد، ضد عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي لما بدر منه من أقوال تدخل تحت بند السب والقذف والتشهير ضد شخصه.

وأضاف: وارد أن يتواصل عدلي القيعي مع موكلي ولا نعلم أي جديد كل ما نعلمه أننا سنحضر الجلسة ولم نحصل على أى قرار بالتنازل أو غيره ومستمرين في القضية وطلبنا تعويض مالي بسبب الضرر الذي وقع على موكلي وهو ما يتبعه الحبس.

وتابع محامي رئيس بيراميدز: نثق في القضاء وأحكامه وتولينا أكثر من قضية من بينها قضايا لراشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

كان المهندس ممدوح عيد، أقام الدعوى رقم 1215 لسنة 2024، ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والإعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، مطالبًا بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، وذلك بسبب هجوم القيعي عليه ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.