مميزات عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع

يتساءل كثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن مميزات إستخدام عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع.

وتشمل مميزات هذه العدادات الآتي:

١-الحد من المشاكل بين المالك والمستأجر وضبط سداد الفواتير 2-يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقا لإمكانياته المادية

3-يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الإستهلاك المتعامل بها

4- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكترونى ويحسب الاستهلاك بداية من أول يوم في الشهر وحتى نهاية الشهر ثم ينتقل أوتوماتيكيا على الشريحة الأولى مع بداية الشهر التالى مع مراعاة أن يقوم العميل بضبط وقت وتاريخ العداد من خلال مراكز الشحن بفروع شركات توزيع الكهرباء

5-التحكم التام في استهلاك الكهرباء و السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيدة مما يؤدى إلى انخفاض قيمة فاتورة استهلاك العميل من الكهرباء

6- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين وشكاوى تراكم الاستهلاك والشرائح العالية

7- وجود شاشة توضح قيمة الاستهلاك بالجنية والكيلو وات والمتبقى ونوع الشريحة وكذلك الاستهلاك اليومى

8- فى حالة فقدان كارت الشحن الخاص بالعداد يمكنك استخراج كارت بدل فاقد من مكاتب الشباك الواحد بمراكز خدمة العملاء بالافرع التجارية



طريقة معرفة موعد إنتهاء رصيد كارت العداد

العداد الذكي مسبق الدفع ينبهك بموعد إنتهاء الرصيد مع الوصول إلى 10 جنيهات، عن طريق إضاءة لمبة بيان، وإصدار صوت خافت، وكذلك عند وصول الرصيد لـ 5 جنيهات.

وعند إنتهاء الرصيد، فإن للعميل إستعادة الكهرباء لمدة 48 ساعة مؤقتًا لحين شحن الكارت، عن طريق وضع الكارت في العداد.