موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم السبت الموافق ١٦ شهر مارس والسادس من شهؤ رمضان، في محافظة القاهرة، نحو الساعة الساعة 6.03 مساء.



ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.21 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.



ويصل عدد ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة.



موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات

- موعد صلاة المغرب في القاهرة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساء

- موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:00 مساءً

- موعد صلاة المغرب في طنطا اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد صلاة المغرب في المنصورة اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 6:09 مساءً



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