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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في مقديشو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٦ مارس الجارى، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدةً إدانتها الشديدة لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبةً بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.

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