محافظ المنوفية يعلن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 وتنفيذ إزالة 345 حالة تعد

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم السبت، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .



فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة .



جدير بالذكر أن الموجة الــ 22 جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية ، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتي 15 مارس الحالي ، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري وحتي 12 أبريل 2024.