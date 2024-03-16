شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة لأكثر من 7605 معتقلين منذ أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ أكتوبر إلى أكثر من 7605 معتقلين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.