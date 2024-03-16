برئاسة رئيسة المفوضية.. وفد أوروبي يزور القاهرة لتعزيز الشراكة مع مصر

يزور وفدا أوروبيا رفيع المستوى القاهرة غدا الأحد؟ في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

كما كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتعتبر مصر شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريك تجاري كبير لمصر ولهذا السبب تولي اهتماما كبيرا بالسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي لها تأثير كبير على التجارة، وأن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون تقع في قلب هذه السياسات الجديدة.

كما تتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.