أول تحرك برلماني عقب وفاة فتاة الشروق (فيديو)

قدم النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، التعازي لأهل فتاة الشروق حبيبة الشماع، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري يتابع القضية عن كثب ويقدم التعازي لأسرة الضحية.

وقال "طه" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، إن مجلس النواب دائما يحافظ على التشريعات التي تضمن أمن وسلامة المواطن المصري، وخير دليل على ذلك مناقشة قانون المرور مؤخرًا سواء فيما يتعلق بالتوك توك أو استحداث مركبات تساعد على أمن وسلامه المواطن.

وتابع، أن أحد النواب تقدم بطلبات إحاطة فيما يخص هذه الواقعة وسينظر فيها البرلمان ويتم مراجعة القوانين المنظمة لهذه الشركات، وسيتم إجراء أي تعديلات تشريعية لصالح المواطن من جانب البرلمان.

وأردف عضو مجلس النواب، أن تحليل المخدرات لا يطبق على سائقي الملاكي، ومن ثم يتم التعاقد مع شركات أوبر ليتم تحليل المخدرات عن طريق الشركة نفسها، مطالبين أن يكون التحليل من قبل وزارة الداخلية وتحت نظرها حتى لا يتم التلاعب بالتحليل نهائيا.

وقال النائب إنه بعد واقعة فتاة أوبر حبيبة الشماع، يجب تشديد الرقابة على سائقي أوبر وجميع الشركات التي تعمل نفس العمل خاصة بعد تدخل البرلمان، وسيتم تشريع قانون يتقدم به البرلمان للحفاظ على المواطن.