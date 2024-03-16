بالفيديو.. عودة مبكرة لحرائق الغابات في روسيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم السبت، لحرائق الغابات التي بدأت تدمر المنازل ومصادر الرزق قبيل حلول الربيع في الشرق الأقصى الروسي، بعد أن شهدت المنطقة شتاء معتدلا نسبيًا، مع تساقط القليل من الثلوج.

ويظهر الفيديو، لقطات لرجال الإطفاء، وهم يتعاملون مع الحرائق في المناطق الريفية، حيث احترقت المباني الخشبية حتى أساساتها.

ولم تسفر الحرائق عن وقوع ضحايا، لكن أكثر من عشرة منازل ومصادر رزق دُمرت، في القرى غير البعيدة عن مدينة فلاديفوستوك.

وكانت الرياح القوية والظروف الجافة على خلفية شتاء معتدل هي المسؤولة عن حرائق الغابات، التي لا تمثل مشكلة في العادة حتى حلول فصل الصيف.