صفر إيرادات.. فيلم "أسود ملون" خارج دور العرض

حقق فيلم "أسود ملون" ، صفر إيرادات في شباك التذاكر، وذلك أمس الأربعاء، ما نتج عنه عدم تواجده في قائمة الإيرادات اليومية، وتم سحبه من دور العرض السينمائى.

وجاء ترتيبه في المركز قبل الأخير يوم الثلاثاء الماضى، إذ ظهر فيلم الحريفة بـ المركز الأخير بإيرادات ألف جنيه أول أمس، وجرى سحبه من السينما في الساعات القليلة الماضية.

وكان قد وصلت ايرادات فيلم "أسود ملون" على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما نحو مليونين و255 ألفًا و522 جنيهًا، حيث كان آخر رقم إيرادات حققه يوم الثلاثاء الماضي، بنحو 12 ألفًا و833 جنيهًا.

فيلم "أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، محمود حافظ، منة عرفة، إبرام سمير، لأول مرة المطرب عصام صاصا، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، يصبح ملتقى لعدد من الأشخاص من بينهم فتاة تعمل مصممة حفلات زفاف وتعاني من مشكلة عاطفية، وشاب يواجه أزمات صعبة في حياته.