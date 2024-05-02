رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية، التى تضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية، ومعرض تيجان الرأس المعدنية، معرض فنون المكرمية والمشاريع الصغيره، ومعرض الإعلام التربوي في تخصصات الاذاعه والتلفزيون والصحافه المدرسيه والصحافة المتخصصه والصحافة الإلكترونية، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة.

وخلال جولته بالكلية، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتنظيم الجيد للمعارض وباللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الاخري، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلبة وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لطلابها، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التى تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلبة وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأشار دسوقي، إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة الكلية.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً على اهتمام الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي ان المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلبة وقدراتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع، مضيفاً اهتمام الجامعة بإعداد وتدريب الطلبة من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلبة طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقالت الدكتور نجلاء الاشرف عميد الكلية، أن تلك المعارض فرصة لعرض الأفكار الفنية المختلفة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جيدة للشباب الخريجين، متمنية من الله أن يحفظ مصر وشبابها.

جدير بالذكر ان معرض تيجان الرأس المعدنية استخدم الخامات المعدنية بشكل جديد ولإنتاج أنواع من الحلي والإكسسوارات ونفذت الأعمال من النحاس وبعض المكملات من الأحجار نصف كريمة، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للطلاب الخريجين من قسم التربيه الفنيه بإعداد مشروعات خاصة ومواكبة سوق العمل.

كما يهدف معرض فنون المكرمية والمشاريع الصغيرة، الي مواكبة سوق العمل ومساعدة الطلاب لبدء المشروعات المصاحبة للبيئة وذلك باستخدام خيوط من القطن وبعض فروع من الأشجار وتوظيفها بأشكال مختلفة في المعرض منها المعلقات المفارش وحقائب اليد والاحذية والميداليات والمرايا.

ويهدف معرض الإعلام التربوي الي توظيف الإعلام في التنمية المستدامة والخدمة المجتمعية.

كما ضم معرض الاقتصاد المنزلي معرض الملابس والنسيج لتنفيذ الملابس المنزلية وتريكو وكروشيه، ومعرض لمقرر الطباعة، ومعرض تأثيث المسكن والتنمية المستدامة، ومعرض التغذية، ومعرض مقرر التذوق الملبس، وعرض دفيليه لملابس الأطفال.