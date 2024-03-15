الإمارات ترسل أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص

وصلت أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية، وذلك في إطار مبادرة الممر البحري "أمالثيا" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وجمهورية قبرص.

وتُعد هذه أول سفينة ترسو في ميناء غزة عبر الممر البحري المباشر من قبرص، مما يُمثل خطوة مهمة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع ومساعدة سكانه على مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تهدف مبادرة "أمالثيا" إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة عبر الممر البحري، مما يُساهم في تسريع عملية إيصال المساعدات وتقليل التكاليف.

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تقديمها 21،000 طن من المساعدات العاجلة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد الطبية.